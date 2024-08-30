Переехавшие на Урал жители Курской области смогут проголосовать на выборах дистанционно

Жители Курской области, покинувшие свои дома из-за обстрелов, смогут проголосовать на выборах губернатора своего региона.

Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе свердловского избиркома, Курская область входит в число регионов, где проводится ДЭГ. Сейчас минсоцполитики ведет адресную работу по информированию переехавших курян о возможности проголосовать электронным способом. В Свердловской области экстерриториального участка курского избиркома не будет.

Напомним, на Среднем Урале работают пункты временного размещения для принятия вынужденных переселенцев. Они расположены в Камышлове, Ирбите, Арамили и Ревде. Куряне могут получить единовременную матпомощь в размере 10 тысяч рублей на каждого человека, направив электронное заявление на портал «Госуслуги».

Единый день голосования в России состоится 8 сентября. В Курской области выборы губернатора пройдут в течение трех дней – с 6 по 8 сентября. Избиратели, зарегистрированные по месту жительства в Курской области, могут подать заявление на дистанционное электронное голосование до 24:00 2 сентября.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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