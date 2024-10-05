Подросток попал в больницу после того, как съел роллы из «Жизньмарта»

В Екатеринбурге 14-летний мальчик попал в больницу после того, как съел роллы в «Жизньмарте». Ему поставили диагноз «другой и неуточненный гастроэнтерит и колит инфекционного происхождения».

По данным портала e1.ru, две порции роллов ребенок купил в магазине на Водоемной, 80/3. На следующий день ему стало плохо. Отец подростка ждет заключения Роспотребнадзора.

«Информация есть в службе контроля качества. Мы со своей стороны отправили продукцию в лабораторию, чтобы получить результаты исследований. Чтобы делать выводы, нужно дождаться результатов, – сообщили в «Жизньмарте».

Как ранее писал «Новый День», с 16 по 22 мая в свердловское управление Роспотребнадзора обратились 18 жителей Екатеринбурга с острыми кишечными заболеваниями. Все они покупали продукты в сети магазинов «Жизньмарт». Санитарные врачи обнаружили и в готовых блюдах, и в смывах с инвентаря, взятых у поставщиков сети, кишечную палочку. Владелец сети «Жизньмарт» заявил, что поставщика, по вине которого заболели покупатели, нашли, и пообещал, что больше опасной продукции в магазинах не будет. «По нашей информации, Роспотребнадзор нашел виновника пищевых отравлений. Им оказалась фабрика-кухня ИП Гумаровой Л.Ф. Поставки с фабрики были прекращены в день первых проверок, продукция снята и утилизирована. Больше поставок от фабрики в Жизньмарт не будет.», – писал Иван Зайченко.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube