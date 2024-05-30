Тайна раскрыта: «Жизньмарт» назвал поставщика испорченной продукции

Владелец сети «Жизньмарт» заявил, что поставщика, по вине которого заболели покупатели, нашли, и больше опасной продукции в магазинах не будет.

«По нашей информации, Роспотребнадзор нашел виновника пищевых отравлений. Им оказалась фабрика-кухня ИП Гумаровой Л.Ф. Поставки с фабрики были прекращены в день первых проверок, продукция снята и утилизирована. Больше поставок от фабрики в Жизньмарт не будет. Более того, мы знаем, кто там конечный владелец. Какие бы он юрлица не делал и какие бы новые адреса для фабрик не открывал, духу его в Жизньмарте не будет», – написал Иван Зайченко.

Как уже сообщал «Новый День», с 16 по 22 мая в свердловское управление Роспотребнадзора обратились 18 жителей Екатеринбурга с острыми кишечными заболеваниями. Все они покупали продукты в сети магазинов «Жизньмарт». Санитарные врачи обнаружили и в готовых блюдах, и в смывах с инвентаря, взятых у поставщиков сети, кишечную палочку .

Затем основатель сети «Жизньмарт» Иван Зайченко заявил местным СМИ: если выяснится, что посетители заболели по вине его поставщика, компания обещает выплатить каждому клиенту, упомянутому в отчете Роспотребнадзора, по 1 млн рублей. Через два дня Зайченко пожалел о своем обещании. Со ссылкой на своего сотрудника он сообщил, что некоторые покупатели облизывают куриные яйца с расчетом заразиться сальмонеллезом и свалить вину на «Жизньмарт». Зайченко заявил, что в список на компенсацию попадут только те 18 человек, что подали жалобы в Роспотребнадзор еще до начала глобальных проверок сети. Впрочем, в Роспотребнадзоре о покупателях, облизывающих яйца, ничего не слышали .





Екатеринбург, Елена Владимирова

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