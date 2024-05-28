В Роспотребнадзоре не слышали о покупателях «Жизньмарта», облизывающих яйца

В Роспотребнадзоре нет информации о том, что жители Екатеринбурга облизывают куриные яйца в магазинах, чтобы заболеть и получить компенсацию от «Жизньмарта».

«Информации об указанных вами фактах «облизывания яиц в магазинах» в органы Роспотребнадзора не поступало», – говорится в ответе ведомства на запрос РИА «Новости». В то же время сообщается, что санитарные врачи продолжают расследовать случаи кишечных заболеваний у покупателей «Жизньмарта». Специалисты анализируют анамнез каждого заболевшего, чтобы установить факторы передачи инфекции.

Как уже писал «Новый День», с 16 по 22 мая в свердловское управление Роспотребнадзора обратились 18 жителей Екатеринбурга с острыми кишечными заболеваниями. Все они покупали продукты в сети магазинов «Жизньмарт». Санитарные врачи обнаружили и в готовых блюдах, и в смывах с инвентаря, взятых у поставщиков сети, кишечную палочку .

Затем основатель сети «Жизньмарт» Иван Зайченко заявил местным СМИ, если выяснится, что посетители заболели по вине его поставщика, компания обещает выплатить каждому клиенту, упомянутому в отчете Роспотребнадзора, по 1 млн рублей. Через два дня Зайченко пожалел о своем обещании. «Похоже, с миллионом была совершенно идиотская идея, это моя ошибка», – написал Зайченко в своем телеграм-канале. Со ссылкой на своего сотрудника он сообщает, что некоторые покупатели облизывают куриные яйца с расчетом заразиться сальмонеллезом и свалить вину на «Жизньмарт». Зайченко заявил, что в список на компенсацию попадут только первые 18 человек, которые подали жалобы в Роспотребнадзор еще до начала глобальных проверок сети.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube