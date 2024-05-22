18 покупателей «Жизньмарта» подхватили острые кишечные инфекции

За неделю в свердловское управление Роспотребнадзора обратились 18 жителей Екатеринбурга с острыми кишечными заболеваниями. Все они покупали продукты в сети магазинов «Жизньмарт». Результаты лабораторных исследований показали, что патологии вызваны различными возбудителями – сальмонеллами, ротавирусами и норовирусами, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Санитарные врачи организовали проверки магазинов, их поставщиков и распределительных центров. Отобраны пробы пищевой продукции, сырья, дезсредств, воды из магазинов, биоматериала сотрудников. Приостановлена реализация продукции, которую употребляли заболевшие. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Основатель сети «Жизньмарт», бывший депутат заксо Иван Зайченко заявил местным СМИ, что с полок магазинов убрали продукцию пяти фабрик – от напитков до колбасы и сыра. Сейчас сеть «Жизньмарт» проводит свое расследование, и если выяснится, что посетители заболели по вине поставщика, компания обещает выплатить каждому клиенту, упомянутому в отчете Роспотребнадзора, по 1 млн рублей. Кроме того, продукция этого поставщика больше никогда не появится на их прилавках.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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