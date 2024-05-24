В продукции из «Жизньмарта» нашли кишечную палочку

Санитарные врачи обнаружили кишечную палочку в готовых блюдах из сети магазинов «Жизньмарт». Как сообщили в пресс-службе Роспотрбенадзора, бактерии обнаружены как в готовой продукции, так и в смывах с инвентаря, взятых у поставщиков сети. В адрес предприятий направлены предписания о приостановке реализации продукции, в которой обнаружено микробное загрязнение.

В магазинах «Жизньмарт», у производителей и в распределительных центрах проведут дезинфекцию с последующим контролем качества дезобработки. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Как сообщал «Новый День», с 16 по 22 мая в свердловское управление Роспотребнадзора обратились 18 жителей Екатеринбурга с острыми кишечными заболеваниями. Все они покупали продукты в сети магазинов «Жизньмарт». Результаты лабораторных исследований показали, что патологии вызваны различными возбудителями – сальмонеллами, ротавирусами и норовирусами. Санитарные врачи организовали проверки магазинов, их поставщиков и распределительных центров.

Основатель сети «Жизньмарт», бывший депутат заксо Иван Зайченко заявил местным СМИ, что если выяснится, что посетители заболели по вине его поставщика, компания обещает выплатить каждому клиенту, упомянутому в отчете Роспотребнадзора, по 1 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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