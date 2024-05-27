Покупатели лижут яйца, чтобы получить миллион (СКРИНЫ)

Скандал с сетью «Жизньмарт» вышел на новый уровень. Владелец сети «Жизньмарт» Иван Зайченко пожалел о своем обещании заплатить по 1 млн рублей каждому, кто докажет, что отравился продукцией из его магазинов. Желающих поправить свое материальное положение за счет бизнесмена оказалось слишком много, причем некоторые идут ради этого на весьма отчаянные меры.

«Похоже, с миллионом была совершенно идиотская идея, это моя ошибка», – написал Зайченко в своем телеграм-канале. Со ссылкой на своего сотрудника он сообщает, что некоторые покупатели облизывают куриные яйца с расчетом заразиться сальмонеллезом и свалить вину на «Жизньмарт».

Зайченко заявил, что в список на компенсацию попадут только первые 18 человек, которые подали жалобы в Роспотребнадзор еще до начала глобальных проверок сети. «Это 18 , и эти списки мы возьмем в самом Роспотребнадзоре. Любые другие обращения под эту выплату не попадут. Поэтому, пожалуйста, не облизывайте яйца, это опасно», – написал бизнесмен.

Как уже писал «Новый День», с 16 по 22 мая в свердловское управление Роспотребнадзора обратились 18 жителей Екатеринбурга с острыми кишечными заболеваниями. Все они покупали продукты в сети магазинов «Жизньмарт». Санитарные врачи обнаружили и в готовых блюдах, и в смывах с инвентаря, взятых у поставщиков сети, кишечную палочку .

Как заявил основатель сети «Жизньмарт» Иван Зайченко местным СМИ, если выяснится, что посетители заболели по вине его поставщика, компания обещает выплатить каждому клиенту, упомянутому в отчете Роспотребнадзора, по 1 млн рублей.

В пятницу, 24 мая, Иван Зайченко признался, что потерял сон из-за проблем с бизнесом. «Может, кто-то понимает, что происходит? Зачем фабрики проверяют по несколько раз? Зачем их закрывать при повторной проверке, если при первой не закрыли? Это какая-то акция устрашения ? Если «Жизньмарту» надо закрыться и уйти из Екатеринбурга, освободив кому-то место, так и скажите, но перестаньте уже нас мучить так. Я третий день не сплю, это ужасно сложно все», – переживает Иван Зайченко.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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