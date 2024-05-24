«Это акция устрашения?» – владелец «Жизньмарта» рассказал, что его замучили проверками

Владелец сети «Жизньмарт», экс-депутат заксо Иван Зайченко признался, что потерял сон из-за проверок своего бизнеса надзорными органами. Проблемы начались после того, как 18 покупателей «Жизньмарта» подхватили острую кишечную инфекцию.

В своем телеграм-канале Зайченко рассказал, что фабрики-кухни, откуда в его магазины поставляют готовую еду, проверяют по несколько раз, и приложил скан переписки. В ней его собеседница пишет, что ей угрожают закрытием. При этом во время первой проверки точки нарушений не нашли.

«Может, кто-то понимает, что происходит? Зачем фабрики проверяют по несколько раз? Зачем их закрывать при повторной проверке, если при первой не закрыли? Это какая-то акция устрашения? Если «Жизньмарту» надо закрыться и уйти из Екатеринбурга, освободив кому-то место, так и скажите, но перестаньте уже нас мучить так. Я третий день не сплю, это ужасно сложно все», – переживает Иван Зайченко.

Как уже писал «Новый День», с 16 по 22 мая в свердловское управление Роспотребнадзора обратились 18 жителей Екатеринбурга с острыми кишечными заболеваниями. Все они покупали продукты в сети магазинов «Жизньмарт». Санитарные врачи обнаружили и в готовых блюдах, и в смывах с инвентаря, взятых у поставщиков сети, кишечную палочку.

Как заявил основатель сети «Жизньмарт» Иван Зайченко местным СМИ, если выяснится, что посетители заболели по вине его поставщика, компания обещает выплатить каждому клиенту, упомянутому в отчете Роспотребнадзора, по 1 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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