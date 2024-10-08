Экс-министр и бывший начальник управтодора предстанут перед судом

В Свердловской области завершено расследование уголовных дел в отношении экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Василия Старкова и бывшего начальника регионального управления автомобильных дорог Вячеслава Данилова. Обоих обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По версии следствия, в сентябре 2023 года Старков получил от бенефициара строительной организации 4 млн рублей за то, чтобы его компания получила государственные контракты на содержание дорог. После этого министр устно поручил начальнику ГКУ «Управление автомобильных дорог» Данилову заключить контракты с указанной компанией.

В период с октября 2022 года по сентябрь 2023 года Данилов, по версии следствия, получил в качестве взятки 12,1 млн рублей.

Обвиняемые вину в инкриминируемых им деяниях признали в полном объеме.

Уголовные дела после вручения обвиняемым обвинительных заключений будут направлены в Кировский и Октябрьский суды Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Как уже сообщал «Новый День», Старков ушел в отставку с поста министра в ноябре прошлого года. Тогда у силовиков появились претензии к нему, и он покинул госслужбу, а весной 2024-го отправился на СВО. Отметим, отставке Старкова предшествовал арест Вячеслава Данилова, главы минтрансовского подведомственного учреждения – Управления автомобильных дорог – по делу о получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 ч. 6 УК РФ). В июле 2024 года Василий Старков был задержан в зоне СВО. До 31 октября он будет находиться под домашним арестом.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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