В Верхотурье начался отбор кандидатов на пост главы города

У жителей Верхотурья осталась неделя, чтобы подать документы на конкурс по отбору кандидатов на должность главы города.

Согласно решению местной думы, документы на конкурс принимаются с 8 по 21 октября. Первый этап – рассмотрение заявок кандидатов на их соответствие требованиям закона – пройдет с 11 по 15 ноября.

В конкурсную комиссию от муниципалитета вошли четыре человека: бывший глава Верхотурья, а ныне председатель гордумы Алексей Лиханов; председатель городской общественной палаты Надежда Матис; член совета ветеранов Владимир Зубарев; депутат гордумы Наталья Гашева.

«Губернаторская» половина комиссии еще не сформирована.

Как уже сообщал «Новый День», Алексей Лиханов, глава Верхотурья в 2011-2024, в сентябре стал депутатом городской думы. На первом же заседании нового созыва Лиханова избрали председателем. С тех пор городом руководит его заместитель Наталья Бердникова – в статусе и.о.

Верхотурье, Елена Владимирова

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