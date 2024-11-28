Главой Верхотурья стал замдиректора школы из Серова

Депутаты Верхотурской думы выбрали нового главу муниципалитета. Им стал Василий Фомин – заместитель директора школы из Серова.

«Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Василия Викторовича Фомина. Часть своей жизни он посвятил работе в сфере образования Серова, в том числе много лет трудился в должности директора Центра развития муниципальных образовательных учреждений. Зарекомендовал себя как опытный руководитель, способный эффективно организовать рабочий процесс», – написал в телеграм-канале Александр Вервейн, управляющий Северным управленческим округом Свердловской области.

Соперником Фомина на думском голосовании был заместитель начальника управления образования города Алексей Мамаев.

Как уже сообщал «Новый День», Алексей Лиханов, глава Верхотурья в 2011-2024, в сентябре стал депутатом городской думы. На первом же заседании нового созыва Лиханова избрали председателем. После этого был объявлен конкурс по избранию нового мэра.

Верхотурье, Елена Владимирова

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