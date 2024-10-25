Кто виноват и что делать: эксперты о беспорядках в Коркино

События в Коркино, где местные жители устроили массовые беспорядки после убийства женщины-таксистки, станут серьезным испытанием для властей. Эксперты считают, что невозможно решить проблему, не устранив ее корень.

Так, писатель и журналист Марина Ахмедова в своем телеграм-канале пишет, что проблемы с национальными диаспорами, в том числе цыганской, всегда были и всегда будут «выстреливать».

«Не может ведь быть так, чтобы внутри государства жил народ обособленный, существующий строго по своим понятиям. Ну ладно б просто по своим понятиям, но эти понятия совсем не вписываются в российское законодательство и даже грубо нарушают его», – отмечает она. Ахмедова указывает, например, на то, что в цыганских семьях детей женят очень рано – в 12-13 лет, после чего девочки не учатся и не работают, а только рожают детей. И на этом держится весь традиционный уклад. «Трагедия цыган в том, что, поменяй они свои понятия и образ жизни, табора не будет, может, и самих цыган не будет. Они рассеются по стране, по миру, смешаются с другими. Поэтому цыганских детей так рано женят и выдают замуж – чтобы они были привязаны к табору обязательствами перед рано появившимися детьми. И когда-то этот узел на цыганском платке придется развязывать», – отмечает она.

Преподаватель журфака УрФУ Валерий Амиров в своем ЖЖ призывает следователей разобраться «и с теми, кто убил несчастную женщину, кормившую тяжелым трудом двух малолетних детей, и с теми, кто пытался жечь и бить», но подчеркивает, что проблема в другом:

«Нельзя, чтобы в стране что-то решали национальные диаспоры, которые начали откровенно подменять закон. Для многих представителей власти стало очень удобным свалить огромные проблемы, в том числе и криминальные, на местных этнических авторитетов. Которые решают по «законам гор», «по цыганским законам», «по традициям предков», «по адату» или религиозным предписаниям. Если страна хочет существовать, то у нее должен быть для всех один закон. Иначе беспорядки в Коркино будут повторяться с опасной частотой во многих регионах. Диаспоры могут только одно – выполнять культурные функции, организовывать изучение языка, национальной культуры, кухни и так далее. Не больше».

Политтехнолог Илья Ананьев, в прошлом пресс-секретарь челябинского губернатора Петра Сумина, объяснил «Новому Дню», почему на кризис Коркино власти нужно реагировать «первыми лицами»:

1. «Несправедливая» гибель человека в большом запросе населения на справедливость.

2. Угроза стремительного разрастания конфликта в массовый бунт и новые жертвы.

3. Национальный взрывной фактор.

4. Вероятность включения в кейс гибели третьих лиц для разжигания конфликта.

5. Богатая историческая подложка сложного города с нестабильной социальной картиной жизни, накопленная экологическая, экономическая усталость населения и скрытые обиды на власть шахтерского городка.

6. «Город Путина» – Коркино сохраняет историческую память приезда сюда Владимира Путина в 2012 году и решения им «вековой» проблемы коркинского разреза и уходящих в него жилых домов.

7. Кризис Коркино заставит региональные власти вернуться комплексно к проблеме «моногородов» и в целом малых населенных пунктов, оперативной обстановки в них, социального расслоения, прогнозирования конфликтности и дополнительных мер по улучшению качества жизни населения, чтобы сгладить волну трагедии шахтерского городка.

8. Убийство Елены Сарафановой по всем метрикам кризиса стоит в наивысшей «красной зоне» рисков и требует открытой мгновенной реакции представителей власти.

Как уже сообщал «Новый День», после убийства местной жительницы возмущенные горожане вышли на улицы, начались волнения. Местные жители заявили, что власти не решают проблему противоправного поведения проживающих в городе цыган. Уголовные дела возбуждены по факту убийства женщины-таксиста и покушении на убийство жителей города Коркино лицами из цыганской диаспоры (ч.1 ст.105, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ)

Коркино, Елена Владимирова

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