Дом Топоркова отказались вносить в список архитектурных памятников

Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области отказалось признать дом псаломщика Топоркова в Екатеринбурге архитектурным памятником. Здание будет исключено из списка выявленных ОКН. Приказ об этом опубликовало сообщество «Том Сойер Фест», волонтеры которого защищали особняк XIX века от сноса.

Дом Топоркова расположен по адресу: улица Чернышевского, 6. Ранее эксперт из Смоленска Ольга Знамина, которой поручили провести историко-культурную экспертизу, не нашла архитектурной ценности в деревянном доме 1888 года постройки. В частности, в заключении говорилось о том, что «дом Топоркова представляет собой широко распространенный тип деревянного жилого дома бюджетной постройки на рубеже XIX и XX веков». С этим аргументом был не согласен петербургский искусствовед, эксперт Минкультуры РФ и член Союза архитекторов России Михаил Мильчик. В своем отзыве он указал, что примеров такой «рядовой застройки» в Екатеринбурге осталось крайне мало, и поэтому каждый сохранившийся с XIX века объект уже имеет особое историко-градостроительное значение.

Напомним, дом Топоркова находится в частной собственности. В 2019 году его своими силами отреставрировали волонтеры «Том Сойер Феста». Зимой 2024 года они же остановили начавшийся снос дома. Особняк и земля под ним принадлежит компании «Экосистема-СМБ», совладельцом которой является бывший президент Уральской ассоциации туризма и бизнесмен Максим Пузанков. Сейчас Пузанков проходит фигурантом по уголовному делу и находится в розыске.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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