Преподаватель УрГГУ задержан по подозрению в распространении фейков о ВС РФ

В Екатеринбурге задержан 61-летний преподаватель Уральского горного университета Сергей Абрамов. Его подозревают в распространении ложной информации о Вооруженных силах России с использованием служебного положения.

Как сообщил официальный представитель СУ СКР Свердловской области Александр Шульга, такое обвинение может повлечь за собой наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, в марте 2024 года Абрамов во время занятия в присутствии студентов умышленно распускал ложные сведения об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации.

В рамках расследования уголовного дела следователем СКР выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Назначена психолого-лингвистическая судебная экспертиза, проводятся допросы, истребована и анализируется характеризующая информация в отношении подозреваемого, выполняются иные необходимые процессуальные действия.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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