Преподавателя УрГГУ, обвиняемого в распространении фейков об армии, оставили на свободе (ФОТО)

Преподавателю Горного университета Сергею Абрамову, которого обвиняют в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, избрали меру пресечения. Суд решил оставить его на свободе.

«Постановлением суда от 02.11.2024 Абрамову С.М. избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий на период производства предварительного расследования и рассмотрения уголовного дела», – сообщили в пресс-службе областного суда.

Как уже сообщал «Новый День», по версии следствия, 61-летний преподаватель Уральского горного университета Сергей Абрамов в марте 2024 года во время занятия в присутствии студентов умышленно распускал ложные сведения об использовании Вооруженных сил Российской Федерации.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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