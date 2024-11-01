«Автомобилист» в третий раз в сезоне победил «Нефтехимик»

ХК «Автомобилист» одержал победу над «Нефтехимиком» в домашнем матче в Екатеринбурге. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Это уже третья победа команды Николая Заварухина над соперником из Нижнекамска в текущем сезоне КХЛ. Екатеринбургский клуб уверенно держится на втором месте Восточной конференции.

Сегодняшний хоккейный матч в КРК «Уралец» был посвящен недавно прошедшему Дню автомобилиста. Для болельщиков клуб устроил выставку гоночных машин, тематические фотозоны и различные активности. В символическом вбрасывании перед стартом игры поучаствовали гонщик Сергей Карякин и водитель троллейбуса Ирина Коробицына, а шайбу для хоккеистов привезла маленькая машинка. Но главный праздник для уральских зрителей был на льду.

«Автомобилист» очень уверенно начал матч, и уже к 5-й минуте вел в счете 2:0. Первую шайбу не без помощи рикошета забил Ник Эберт, а вторую занес в ворота Владимир Кузнецов. Для «Нефтехимика» такое развитие событий стало неожиданным, гости взяли тайм-аут и поменяли вратаря. Первый период прошел при подавляющем преимуществе екатеринбуржцев, которые не дали сопернику нанести ни одного броска по своим воротам.

Но во второй двадцатиминутке ситуация изменилась. На 33-й минуте «Нефтехимик» получил большинство и почти сразу реализовал свой шанс – удачный розыгрыш завершил Вячеслав Лещенко. Этот гол словно взбодрил нижнекамцев, и уже «Автомобилисту» пришлось отбиваться от атак соперника. В конце второго периода и начале третьего у хозяев было две попытки забить в формате «5 на 4», но ничего не получилось. В отличие от «Нефтехимика», который использовал и второй выпавший шанс в большинстве – на 47-й минуте Евгений Митякин сделал счет 2:2. Интрига в матче продлилась ненадолго. Спустя еще несколько минут Семен Кизимов отдал шикарный пас Бруксу Мейсеку, и канадец забил победную шайбу «Автомобилиста» в матче.

«Здорово, что поздравили болельщиков и себя в День автомобилиста. В первом периоде были хорошие скорости, драйв, эмоции, забитые голы – не давали сопернику шансов. Где-то во втором периоде успокоились, можно сказать, соперник почувствовал игру, и эти ненужные, неоправданные удаления сломали игру, я считаю. Здорово, что забросили третью шайбу – хороший гол получился, с комбинацией – и выиграли матч», – подвел итоги главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Следующие три матча екатеринбургский клуб проведет на выезде против «Барыса», «Амура» и «Адмирала». На домашнюю арену команда вернется 16 ноября, где снова сыграет против «Адмирала».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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