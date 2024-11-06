Высота снежного покрова на Урале достигнет 8 см. На дороги вышла спецтехника

Сегодня с четырех часов утра в западной, центральной, южной и восточной частях Свердловской области идет снег. В центральной части региона выпало до пяти сантиметров снега, снежный покров сможет достичь 8 сантиметров.

Как сообщили в ДИПе, на дорогах работают 159 единиц техники – 114 комбинированных дорожных машин, 17 автомобилей с отвалом, 16 автогрейдеров и 12 единиц прочей техники, использовано 840 тонн пескосоляной смеси. Работы будут продолжать до полного устранения зимней скользкости.

Екатеринбург с раннего утра стоит в пробках. Уже произошло несколько автомобильных аварий, а на перекрестке улиц Московской и Куйбышева сломался светофор.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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