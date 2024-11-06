На очистку Екатеринбурга от снега вывели дополнительную технику

Сегодняшний снегопад стал первым в этом сезоне серьезным испытанием для коммунальных служб Екатеринбурга. Глава города Алексей Орлов поручил вывести на очистку города дополнительные силы.

«Первоочередная задача – смести снег с проезжих частей и тротуаров, чтобы не дать образоваться наледи или накату. В приоритете – обеспечить безопасность передвижения екатеринбуржцев. Звенья специальной техники пустим «зеленой волной» в сопровождении ГИБДД. Механизм уже отработан, а дорожники и машины давно готовы к уборке в зимнем режиме. Вывоз сформированных сегодня валов пройдёт в кратчайшие сроки», – написал глава города в своем телеграм-канале.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня с четырех часов утра почти во всех районах Свердловской области идет снег. В центральной части региона выпало до пяти сантиметров снега, снежный покров сможет достичь 8 сантиметров. На дорогах области работают 159 единиц техники.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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