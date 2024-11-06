ВИЧ-инфицированный уралец второй месяц остается в зоне СВО

Житель Свердловской области, зараженный ВИЧ, уже второй месяц находится в зоне специальной военной операции, хотя еще два года назад после мобилизации его вернули домой.

«Новый День» уже рассказывал об этой истории. Осенью 2022 года уральца мобилизовали, но, по информации родных, он пробыл в расположении воинской части всего сутки – до момента предоставления справки с диагнозом ВИЧ. Его отправили домой, где он спокойно жил и работал два года, будучи уверенным, что тема военной службы для него закрыта навсегда. Этим летом мужчина вдруг получил по почте извещение от Минобороны, где сообщалось, что ему как самовольно оставившему часть прекращается выплата денежного довольствия – которого он и так ни разу и не получал. Свердловчанин поехал разбираться, но в итоге снова оказался на передовой.

Ситуацией заинтересовался депутат Госдумы Максим Иванов. Сегодня парламентарий сообщил, что получил ответ от военной прокуратуры ЦВО. Решение о призыве уральца на военную службу отменено, необходимые документы направлены командованию воинской части.

«Решение ожидаемое, иного и не могло быть. Что дальше? А дальше все зависит от расторопности ответственных лиц в в/ч. От них зависит, сколько еще пробудет на СВО человек с ВИЧ, подвергая опасности себя и других. По последним данным, он находится недалеко от передовой за Авдеевкой», – написал Максим Иванов в соцсетях.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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