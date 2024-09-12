ВИЧ-инфицированного уральца объявили «самовольно оставившим часть» и отправили на СВО

ВИЧ-инфицированного жителя Свердловской области внезапно объявили СОЧ (самовольно оставившим часть), а когда он начал разбираться, отправили в зону СВО. Детективную историю рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.

По его данным, осенью 2022 года уральца мобилизовали, но, по информации родных, он пробыл в расположении воинской части всего сутки – до момента предоставления справки с диагнозом ВИЧ. Его отправили домой, где он спокойно жил и работал два года, будучи уверенным, что тема военной службы для него закрыта навсегда.

Этим летом мужчина вдруг получил по почте извещение от Минобороны, где сообщалось, что ему как СОЧ прекращается выплата денежного довольствия – которого он и так ни разу и не получал.

«Мужчина отправился в военкомат за разъяснениями. Откуда его сразу же направили в ближайшую воинскую часть с пометкой, что он, оказывается, СОЧ. Вот так! Два года не нужен был, а тут спохватились. В части его оперативно направили на военно-врачебную комиссию. Судя по медсправкам, ему на ВВК, скорее всего, присвоили бы категорию «Д», уволили. И он снова отправился бы домой как два года назад. Но… вместо этого, не дождавшись ВВК, нашего героя в начале сентября грузят в самолет и отправляют на СВО, где он вряд ли получит необходимое лечение и где высок риск, что он в случае ранения может через кровь случайно перезаражать своих сослуживцев», – написал Максим Иванов в своем телеграм-канале.

Депутат отметил, что эта история вызывает у него множество вопросов. Если мужчина действительно самовольно оставил часть, почему его два года не искали? Если он все-таки мобилизованный, то куда все это время уходило его денежное довольствие? Чтобы разобраться в ситуации, Иванов готовит запрос в военную прокуратуру. По его предположению, имеет место некомпетентность или полное равнодушие отдельных ответственных лиц.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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