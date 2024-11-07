В первых трамваях Екатеринбурга продавали пиво и воблу (ФОТО)

Екатеринбургскому трамваю сегодня исполняется 95 лет. Первый электротранспорт на Урале торжественно запустили 7 ноября 1929 года – на два месяца раньше срока, так как торопились к годовщине Великой Октябрьской революции. «Новый День» узнал, почему первые трамваи сравнивали с бронепоездом, чем развлекали пассажиров во время длительных стоянок и как вагоновожатые грелись зимой.

Первая трамвайная линия соединила Цыганскую площадь (сейчас на этом месте располагается Южное депо) и железнодорожный вокзал. По маршруту курсировали 10 вагонов серии «Х», произведенных в Мытищах. Это были деревянные трамваи, обшитые цельным куском железа, что придавало им внушительный вид. Они могли развивать скорость 40 км/ч и вмещали до 100 человек. Двери в вагонах открывались вручную, а водительской кабины в современном понимании не было. Вагоновожатый находился в одном салоне с пассажирами и всю смену работал стоя – сиденье для него и перегородки в вагонах заводы начали изготавливать только с 1933 года.

Фото с сайта ТТУ

«Отопления в первых трамваях не было. Но в то время это не считалось проблемой. Люди пересаживались в трамваи с гужевых повозок, где удобств было еще меньше. Вагоновожатые, чтобы не мерзнуть зимой, стояли на горячих кирпичах. Эти кирпичи грели на печи на конечной станции. Чтобы стекла в трамвае не промерзали, их изнутри протирали соленой водой, а снаружи чистили скребками. Сейчас такие условия кажутся невозможными, а по тем временам трамваи считались комфортным транспортом. Можно было сесть, почитать газету при искусственном освещении, пообщаться с другими пассажирами», – рассказал хранитель музея ТТУ Екатеринбурга Александр Серебренников.

По его словам, первый трамвай в городе был очень популярен. С ноября по декабрь 1929 года электротранспорт перевез по маршруту «Цыганская площадь – Вокзал» более 1 миллиона пассажиров. Спустя полгода в Свердловске открылся второй трамвайный маршрут, соединивший Верх-Исетский завод и площадь 1905 года, а затем и другие.

«В архивных документах сохранилась любопытная история. В 1931 году, когда открылось движение до площади Уралмашстроя (нынешняя площадь Первой Пятилетки) в трамвае продавали пассажирам газеты, пиво и воблу. Дело в том, что протяженность этой линии была достаточно большая, время в пути составляло 35-40 минут. А маршруты были однопутными, и на разъездах трамваи стояли и ждали встречные вагоны. Чтобы скоротать время ожидания, пассажирам предлагали вот такие услуги», – отметил Александр Серебренников.

Познакомиться поближе с историей трамвайного движения в Свердловске и современном Екатеринбурге можно в музее ТТУ. Среди экспонатов, например, есть пост управления, за которым стояли вагоновожатые в трамваях серии «Х», компостеры, арифмометры, архивные советские фотографии и даже международные награды транспортного предприятия.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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