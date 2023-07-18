300 фактов о Екатеринбурге. Запуск первого трамвая

Идея строительства «электрической железной дороги» обсуждалась в Екатеринбурге еще в 1896 году. Владелец первой городской электростанции, купец Андрей Елтышев показал городской думе проекты подстанций и линий, разработанных совместно с европейскими специалистами, и получил одобрение депутатов. Но финансовый кризис, а затем и социально-политические потрясения в начале XX века надолго отложили трамвайный проект Екатеринбурга.

В 1924 году в советском Свердловске появилось регулярное автобусное сообщение. Но машины постоянно ломались и не справлялись с пассажиропотоком. Тогда городские власти вернулись к идее запуска электротранспорта. Первая трамвайная линия «Вокзал – Цыганская площадь» была открыта 7 ноября 1929 года. Ее протяженность составила 13,4 километра. По маршруту курсировали 10 моторных вагонов серии «Х», произведенных в Мытищах. Поначалу они были двухкабинными. Дело в том, что тогда на конечных станциях еще не построили разворотных колец, из-за чего линии были однопутными. Поэтому, доехав до последней остановки, водитель переходил из одной кабины в другую и начинал движение в обратном направлении.

На сегодняшний день трамвайная система Екатеринбурга – третья по величине в России (после Москвы и Санкт-Петербурга). Общая протяженность всех путей составляет 188 километров. На 32 маршрутах работают более 450 пассажирских вагонов.

Фото с сайта ЕТТУ