Профильный комитет заксо попросил увеличить бюджет АПК

Комитет свердловского заксо по аграрной политике после рассмотрения в первом чтении проекта бюджета-2025 предложил согласительной комиссии рассмотреть возможность увеличения расходов на сельское хозяйство.

Как сообщил «Новому Дню» депутат Вячеслав Вегнер, речь идет о сумме примерно в 1,4 млрд рублей. В частности, необходимо увеличить аграриям субсидии на покупку сельскохозяйственной техники на 500 млн рублей – такое обещание они ранее получили от областных властей, но пока в проекте бюджета стоит прежняя сумма. Между тем цены на технику ежегодно растут, так же, как и потребность в ней. Вегнер пояснил, что на селе не хватает рабочих рук, поэтому для повышения производительности труда аграриям необходимы современные тракторы и комбайны.

Также, считают в комитете, необходимо повысить субсидии производителям молока – иначе они не смогут платить своим сотрудникам.

Как уже сообщал «Новый День», в проекте бюджета-2025 прогноз по доходам запланирован на уровне 446,8 млрд рублей, по расходам – 490,8 млрд рублей, дефицит – 44 млрд рублей. Предельный размер госдолга планируется увеличить до 120 млрд рублей.

Первое чтение проекта бюджета запланировано на 12 ноября. Потом начнется работа согласительной комиссии.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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