В мэрии Екатеринбурга заявили о нехватке кадров

В администрации Екатеринбурга столкнулись с дефицитом кадров. Как рассказал директор департамента экономики Алексей Прядеин в эфире «4 канала», из-за роста зарплат на производствах чиновники «вымываются» в реальный сектор экономики.

«Это становится серьезной проблемой. Когда следующий человек уходит на пенсию, в декрет на три года или просто увольняется, все сложнее и сложнее найти ему замену. Раньше, условно говоря, принес на кафедру объявление, и у меня сразу несколько резюме прилетает. Сейчас я прихожу на кафедру, говорю, ребята, у меня открылась вакансия. Вся группа говорит, так мы все трудоустроены давно», – рассказал Прядеин.

Напомним, безработица в Екатеринбурге находится на исторически низком уровне – 0,2%. В городе на учете в службах занятости стоит всего 1,5 тысячи человек, при этом на каждого из них приходится 11,5 вакансий.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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