Уральский чиновник предложил вернуть смертную казнь

Смертная казнь в России неприемлема, но в некоторых случаях надо предусмотреть исключения – например, за коррупцию в особо крупных размерах, общество может это поддержать. Такое мнение высказал в эфире ОТВ первый заместитель руководителя аппарата губернатора Свердловской области Вадим Дубичев.

«Смертная казнь в РФ неприемлема. За некоторым исключением – это военные преступления в военное время либо исключительные случаи, где применение смертной казни регламентируется федеральным законом. Возможны такие случаи, когда общество считает применение смертной казни оправданным. Например, геноцид, коррупция в особо крупных размерах, ещё какие-то преступления, это надо обсуждать», – считает Дубичев. Чиновник отметил, что сторонников применения смертной казни в России всегда было больше, чем ее противников.

Напомним, весной 2024 года подавляющее число участников опроса, проведенного на сайте РИА «Новый День», высказались за применение смертной казни – особенно для террористов. В поддержку высшей меры наказания высказались 82,53% респондентов. В то же время 9,76% опрошенных высказали сомнения, что смертная казнь предотвратит особо тяжкие преступления. При этом только 5,55% участников голосования придерживаются мнения, что жизнь любого человека является высшей ценностью. Голосование на сайте РИА «Новый День» проводилось с 25 марта по 3 апреля – после теракта в «Крокус сити холле», где погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, и 550 человек пострадали. В опросе приняли участие 973 респондента.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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