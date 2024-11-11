В Екатеринбурге вынесли приговор бородачу, ограбившему 12 банков

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор серийному грабителю банков. Мужчина в течение восьми лет совершил налеты на 12 банковских офисов и похитил в общей сложности 39,8 миллиона рублей. Его поймали только в 2023 году.

Секретом неуловимости 45-летнего грабителя были изменения во внешности. Перед каждым разбойным нападением мужчина отращивал бороду, а после сразу сбривал ее. В банк он заходил в темных очках и в маске, угрожал сотрудникам предметом, похожим на пистолет, и требовал отдать деньги.

После задержания мужчина заявил полицейским, что его не мучает совесть, так как он грабил не людей, а финансовые организации. Налетчик нигде не работал и жил на похищенные средства.

Суд признал уральца виновным в преступлении по частям 2, 4 ст. 162 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 7 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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