Перед судом предстанет серийный налетчик на банки, похитивший 40 млн рублей

В Ленинский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в совершении серии разбойных нападений на банки с причинением ущерба в размере свыше 39,8 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, 45-летний фигурант обвиняется в совершении преступлений по чч. 2, 4 ст. 162 УК РФ «Разбой, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в особо крупном размере». По версии следствия, обвиняемый в период с 2015 по 2023 годы совершил разбойные нападения на 12 отделений банков, похитив из них свыше 39,8 млн рублей. Используя предмет, похожий на пистолет, он угрожал сотрудникам банков, заставляя отдавать имеющиеся в кассе средства.

Каждый раз с целью конспирации мужчина отращивал бороду, которую после совершения преступления сбривал, использовал солнцезащитные очки, маску.

В марте 2023 года при попытке очередного разбойного нападения на отделение банка обвиняемый был задержан.

В прокуратуре преступные эпизоды перечислять не стали, но по схожему описанию были совершены налеты на офис МДМ-Банка в марте 2015 года, Бинбанка в ноябре 2016, банка Home Credit в декабре 2021, Россельхозбанка в мае 2023 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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