Куйвашев пригрозил лишить аграриев льгот за продажу молока в другие регионы

Губернатор Евгений Куйвашев потребовал, чтобы свердловские сельхозпроизводители не вывозили молоко в другие регионы. В противном случае предприятия больше не будут получать финансовую поддержку областного правительства.

«Почему так получается, что мы субсидируем молоко, а некоторые наши производители продают его в другие регионы? Мы покупаем технику, обновляем материально-технические ресурсы. А молоко идет в другие регионы. Это неправильно и несправедливо. Я не могу отменить льготу выборочно, я отменю всем. Вы как-то в вопросе саморегулирования разберитесь», – заявил Куйвашев на заседании свердловского заксобрания.

Губернатор поручил министру АПК Анне Кузнецовой составить план поддержки аграриев с учетом выдвинутых требований.

Напомним, ранее аграрный комитет заксо попросил увеличить субсидии аграриям на покупку сельскохозяйственной техники, заложив дополнительные 500 миллионов рублей в проекте бюджета на 2025 год. Евгений Куйвашев отметил, что была договоренность о сумме «до 500 миллионов», но обещал разобраться в вопросе.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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