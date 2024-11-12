За неделю ОРВИ заболели около 26 тысяч свердловчан

В Свердловской области уровень заболеваемости ОРВИ остается стабильным: за прошедшую неделю заболели 25,9 тысячи свердловчан. Больше половины заболевших по-прежнему дети – 53,8%.

Среди возбудителей обнаружены вирусы SARS-Cov2, риновирусы, боковирусы, вирусы парагриппа, гриппа А (Н3N2) и гриппа В.

Как отметили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, в Екатеринбурге за прошедшую неделю зарегистрировано 12,9 тыс. случаев заболевания ОРВИ.

«Важно соблюдать меры неспецифической профилактики ОРВИ: регулярно и тщательно мойте руки с мылом или обрабатывайте спиртосодержащим средством; избегайте прикосновений к лицу; соблюдайте социальную дистанцию при посещении общественных мест, а в местах скопления людей дополнительно используйте маску; ведите здоровый образ жизни; оставайтесь дома при появлении любых признаков болезни, всегда обращайтесь за медицинской помощью», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Эпидемиологи также напоминают и о вакцинации против гриппа. Ранее «Новый День» писал, что прививки сделали 46% жителей региона. Однако этого недостаточно, чтобы избежать эпидемии гриппа в новогодние праздники. Для достижения необходимого уровня коллективного иммунитета прививки должны поставить 65% жителей. Пункты бесплатной вакцинации работают по пятницам и субботам в 7 торговых центрах Екатеринбурга: «Гринвиче», «Меге», «Дирижабле», «Апельсине», ТЦ на Сыромолотова, 22, «Парк Хаусе», Veer Mall.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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