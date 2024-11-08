46% свердловчан поставили прививки от гриппа. Но этого мало

В Свердловской области продолжается прививочная кампания против гриппа. На 9 ноября вакцинировались порядка 46% жителей региона. Однако, по свидетельствам эпидемиологов, этого недостаточно, чтобы избежать эпидемии гриппа в новогодние праздники. Для достижения необходимого уровня коллективного иммунитета прививки должны поставить 65% жителей.

«Сделать прививку – и не только против гриппа – можно в поликлиниках и выездных пунктах вакцинации. Так, наибольшим спросом у жителей пользуется вакцина против пневмококковой инфекции. Плановая вакцинация против пневмококка проводится жителям в возрасте 50 лет и старше, а также взрослым, находящимся в группе риска, и тем, кто подлежит призыву на военную службу. Привиться можно в «Гринвиче», «Дирижабле», «Апельсине» и торговом центре на улице Сыромолотова», – сообщили в областном департаменте информполитики.

При посещении прививочного пункта при себе нужно иметь паспорт и медицинский полис. По желанию можно взять прививочный сертификат.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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