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Среда, 13 ноября 2024, 09:22 мск

Новости Екатеринбург

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Более 50% свердловчан привились от гриппа

В Свердловской области продолжается прививочная кампания против гриппа. По последней информации, вакцинацию прошли 2 миллиона 83 тысячи человек – 50,3% жителей области.

Однако, по словам эпидемиологов, этого недостаточно, чтобы избежать эпидемии гриппа в новогодние праздники. Для достижения необходимого уровня коллективного иммунитета прививки должны поставить 65% жителей.

Как ранее писал «Новый День», пункты бесплатной вакцинации работают по пятницам и субботам в семи торговых центрах Екатеринбурга: «Гринвиче», «Меге», «Дирижабле», «Апельсине», ТЦ на Сыромолотова, 22, «Парк Хаусе», Veer Mall. При посещении прививочного пункта при себе нужно иметь паспорт и медицинский полис. По желанию можно взять прививочный сертификат.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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