Бюджет Свердловской области на 2025 год утвержден в первом чтении

Свердловский парламент утвердил проект регионального бюджета на 2025 года в первом чтении. Против принятия финансового документа, как всегда, выступила только фракция КПРФ. Теперь детальным распределением расходов будет заниматься согласительная комиссия, которая приступит к работе на этой неделе. «Хорошо, что нам есть что делить, коллеги. Было бы хуже, если бы делить было нечего», – резюмировал бюджетные слушания в заксо губернатор Евгений Куйвашев.

Параметры бюджета на следующий год следующие: доходы планируются в объеме 446,8 миллиардов рублей (причем собственные доходы составят 440,4 миллиарда рублей), расходы – 490,8 миллиардов рублей. Дефицит впервые достигнет 44 миллиарда рублей.

«Областной бюджет сохраняет свою социальную направленность. Более 61% средств пойдут на поддержку и защиту наших земляков, образование, здравоохранение, культуру, спорт. В абсолютных величинах это 300 миллиардов рублей. Объем межбюджетных трансфертов, планируемых к предоставлению местным бюджетам, составит почти 193 миллиарда рублей», – презентовал проект казны в парламенте Евгений Куйвашев.

По словам главы региона, на поддержку семей с детьми в 2025 году планируется направить почти 34 миллиарда рублей. Размер областного маткапитала в следующем году превысит 175 тысяч рублей, на эти выплаты заложено более миллиарда рублей. В бюджете запланированы средства на строительство и реконструкцию девяти объектов здравоохранения, в том числе детских поликлиник в Екатеринбурге, Березовском, Арамили, Серове. Заложены деньги на строительство детских садов в микрорайоне Солнечном в Екатеринбурге, селах Косулино и Сажино и на возведение новых школ в Краснотурьинске, поселке Сосьва, в Режевском, Горноуральском, Нижнетуринском, Бисертском городских округах.

Также Евгений Куйвашев анонсировал завершение программы переселения из ветхого фонда. «Нам удалось досрочно завершить федеральный проект по расселению из непригодного жилья. При плане в 13 тысяч человек мы смогли улучшить условия проживания 25 тысяч уральцев. Рассчитываем в этом году переселить людей из всех домов, признанных аварийными до 2017 года», – сообщил губернатор.

В экономической части бюджетного послания Куйвашев отметил перезагрузку региональной программы «Уральская инженерная школа» в 2025 году. Для решения проблемы кадрового дефицита будут созданы окружные и муниципальные ресурсные центры, новые базовые площадки Дворца молодежи с программами дополнительного образования по техническим специальностям и естественным наукам.

«Мы также поставили перед собой амбициозную цель – развитие научно-технологических, производственных, кадровых компетенций в таких перспективных направлениях и отраслях, как электроника и беспилотные авиационные системы. Достижению этой цели послужит создание научно-производственной экосистемы «Космос» (проект уже начал реализовываться), включающей технопарк в сфере электронной промышленности и индустриальный парк», – отметил губернатор.

Проект бюджета-2025 с обозначенными параметрами поддержали 39 депутатов заксо, пять человек – коммунисты – воздержались. Депутат Олег Гордеев пояснил позицию партии тем, что увеличение расходов по нескольким направлениям не дотягивает до реальной инфляции. Также коммунисты призывают пересмотреть подход областного правительства к стратегии управления государственной собственностью. «Продаются государственные птицефабрики, молочные и комбикормовые заводы, хлебные базы. При этом мы видим рост потребительских цен именно по этим категориям товаров», – заявил депутат.

После принятия бюджета в первом чтении Евгений Куйвашев ответил на претензию КПРФ. «Коллеги, проанализируйте, насколько увеличились налоговые отчисления предприятий, которые были приватизированы. Передача в частные руки – это самое эффективное управление имуществом. Не дело, чтобы чиновник управлял комбикормами, молоком, хлебозаводами. На это есть бизнес, который зарабатывает и платит налоги. Регулировать стоимость не нужно, это рынок. Но если кто-то будет хулиганить с ценами, мы, конечно, поправим», – сказал губернатор в заключительном слове.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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