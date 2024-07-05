В Сосьве построят новую школу на месте 115-летнего здания

Подрядчик начал проектирование школы в Сосьве на 300 мест. Как сообщили в ДИПе, контракт «под ключ» сразу на проектирование и строительство заключен в конце июня с ООО «Виктория строй». Объект будет стоит около миллиарда рублей, затраты на возведение здания в полном объеме взяли на себя региональные власти. Начало строительных работ запланировано на вторую половину 2025 года.

Новое здание возведут на месте старенькой школы. Вместе с ним для детей построят футбольное поле, совмещённую баскетбольную и волейбольную площадку, площадку для подвижных игр и воркаута, круговую беговую дорожку с площадкой для прыжков в длину. Планируется, что новое учебное заведение сможет принять ребят уже в 2026 году.

«Новый День» неоднократно писал о старой школе в Сосьве. Жители поселка с огромным теплом относятся к педагогам, но само здание уже давно требует даже не ремонта, а полной замены. Школа построена из дерева, а полы в ней провалились. В прежние годы при формировании областного бюджета строительство сосьвинской школы обычно попадало «в постановление», то есть ее обещали построить, если в областном бюджете появятся внеплановые доходы.

После крупнейшего пожара в Сосьве весной 2023 года ее жители записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. «40 лет нам обещают строительство новой школы под номером 4. В этом году зданию нашей школы исполнится 115 лет», – заявили граждане. Накануне президентских выборов, при верстке бюджета на 2024 год средства на сосьвинскую школу наконец были заложены: 2024 год – 15 млн рублей, 2025 – 392,8 млн, 2026 – 611,7 млн рублей.

Сосьва, Елена Владимирова

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