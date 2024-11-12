Куйвашев предложил обложить транспортным налогом компании, не зарегистрированные в Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев предложил депутатам заксо рассмотреть еще один способ наполнения бюджета. Он отметил, что в Свердловской области работает значительное число компаний, зарегистрированных в других регионах. Соответственно, эти компании платят налоги по месту «прописки».

«Почему бы не поднять вопрос о применении повышенных ставок транспортного налога к тем компаниям, которые зарегистрированы в других регионах, но ведут экономическую деятельность здесь. Таких более трети в Свердловской области. Они ломают дороги у нас, а налог платят там. Несправедливо? Давайте об этом подумаем. Тут есть противоречия с налоговым кодексом, но есть над чем поработать, и где еще поскрести по сусекам, коллеги», – обратился Куйвашев к депутатам после принятия проекта бюджета-2025 в первом чтении.

Напомним, бюджет Свердловской области на следующий год утвержден с дефицитом 44 миллиарда рублей. Доходы составят 446,8 миллиардов рублей (98,5% формируются за счет налоговых отчислений), расходы – 490,8 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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