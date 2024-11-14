Асбестовец сядет на семь с половиной лет за то, что убил в ДТП девочку, гулявшую с собакой

22-летний житель Асбеста получил 7 лет и 9 месяцев колонии за смертельное ДТП – он наехал своей машиной на девочку и ее собаку.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Свердловского областного суда, в ходе рассмотрения в суде уголовного дела установлено, что вечером 21 апреля 2024 года 22-летний водитель автомобиля марки «Хендэ Крета» сел за руль пьяным. Когда он ехал по улице Молодежной в поселке Белокаменном, отвлекся от управления машиной, наклонившись поднять упавший телефон. В это время по обочине шла 13-летняя девочка с собакой. Водитель их не заметил и сбил. Девочка от полученных травм скончалась на месте, а виновник ДТП даже не остановился, чтобы попытаться оказать помощь и вызвать скорую.

В ходе судебных прений государственный обвинитель просил суд назначить водителю наказание в виде 7 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 9 месяцев.

Асбестовский городской суд назначил виновному наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев.

Асбест, Елена Васильева

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