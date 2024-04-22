Выпил пол-литра водки: пьяный водитель насмерть сбил девочку с собакой (ФОТО)

Пьяный водитель иномарки насмерть сбил 13-летнюю девочку в Асбестовском районе. Трагедия произошла 21 апреля около 19.30 часов в поселке Белокаменный.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД Свердловской области, водитель автомобиля «Хендай Крета» отвлекся от управления машиной, съехал с дороги и сбил девочку, гулявшую с собакой. После этого виновник покинул место ДТП. И девочка, и ее питомец погибли на месте.

Инспекторы ДПС обнаружили водителя недалеко от места происшествия. Это оказался местный житель 2002 г.р. В момент аварии он был пьян. Водитель признался, что за час до ДТП выпил 0,5 литра водки, после чего поехал за другом. Во время поездки он отвлекся на телефон, сбил девочку и поехал дальше.

Возбуждено уголовное дело по ст.264 УК РФ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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