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Вторник, 23 апреля 2024, 15:37 мск

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Водителя, насмерть сбившего девочку с собакой, отправили в СИЗО на 2 месяца

Фото УГИБДД по Свердловской области

Сына уральского бизнесмена, который в состоянии опьянения сел за руль отцовской машины и насмерть сбил 12-летнюю девочку и ее собаку, отправили в СИЗО до 21 июня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР. 21-летний Кирилл Красноумов подозревается в нарушении правил дорожного движения (п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Напомним, смертельное ДТП случилось в поселке Белокаменном под Асбестом. Красноумов, ехавший к другу, отвлекся на телефон, не справился с управлением и вылетел на обочину, где шла девочка с собакой. И ребенок, и животное погибли на месте. Медосвидетельствование показало, что Красноумов был пьян – у него обнаружили 0,5 миллиграмма на литр алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Отец подозреваемого – местный бизнесмен, владеет канцелярским магазином. Именно за рулем его машины ехал Красноумов-младший. Ранее в ГИБДД сообщали, что Красноумова-старшего привлекали к ответственности ранее за передачу управления автомобилем лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

Екатеринбург, Елена Сычева

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