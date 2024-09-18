Красноумову, сбившему насмерть девочку с собакой, грозит до 12 лет лишения свободы

Сыну уральского бизнесмена, который за рулем отцовской машины в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил 13-летнюю девочку и ее собаку, а потом скрылся, грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 22-летний Кирилл Красноумов обвиняется в совершении преступления по пунктам «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим в состоянии опьянения автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения».

Напомним, смертельное ДТП случилось в поселке Белокаменном под Асбестом. Красноумов, ехавший к другу, отвлекся на телефон, не справился с управлением и вылетел на обочину, где шла девочка с собакой. Ребенок и животное погибли на месте. Медосвидетельствование показало, что Красноумов был пьян – у него обнаружили 0,5 миллиграмма на литр алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Отец подозреваемого – местный бизнесмен, владеет канцелярским магазином. Именно за рулем его машины ехал Красноумов-младший.

«Уголовное дело направлено в Асбестовский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция части 4 стастьи 264 УК РФ предусматривает в качестве наиболее строгого наказания лишение свободы на срок до 12 лет», – пояснили в пресс-службе прокуратуры.

Асбест, Дарья Деменева

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