Энергетики завершили ремонт прорвавшейся трубы на улице Тверитина

Последствия коммунальной аварии на улице Тверитина устранены, сообщили «Новому Дню» в свердловском филиале «Т Плюс». Специалисты ЕТК заменили три метра изношенного участка трубы диаметром 1 метр. На месте работали 22 сотрудника, было привлечено 15 единиц техники.

На время ремонта в домах, находящихся поблизости, была снижена температура горячей воды до +50 градусов. Это также отразилось на отоплении. Работы на участке завершились сегодня в 11:00. После заполнения магистрали теплоносителем параметры горячей воды и теплоснабжения вернулись к норме. «Энергокомпания приносит извинения жителям за доставленные неудобства, вызванные необходимостью максимально привести теплотрассы в порядок», – сообщили в «Т-Плюс».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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