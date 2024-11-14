Поезд Деда Мороза отправился в путешествие по России

Главный Дед Мороз России отправился в железнодорожное путешествие по стране. Накануне праздничный поезд выехал из резиденции волшебника в Великом Устюге.

Первая точка маршрута – город Тайшет в Иркутской области, где находится нулевой километр Байкало-Амурской магистрали. За два следующих месяца поезд Деда Мороза проедет почти 30 тысяч километров и посетит более 60 городов России. Как ранее писал «Новый День», в Екатеринбург новогодний поезд прибудет 31 декабря. Точное время пока неизвестно. Стоянка в городе будет около 3 часов. Программа предлагает встречу с Дедом Морозом, квест с командой аниматоров, кукольный спектакль и чаепитие в вагоне-ресторане. Стоимость билета – от 2450 рублей. Для тех, кто не успел купить билеты, будет доступен вход в вагон-лавку и вагон-ресторан в порядке живой очереди. Продажа билетов на праздничную программу открывается на сайте РЖД за 30 дней до прибытия поезда Деда Мороза.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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