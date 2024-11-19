Катитесь. Почему ненавидят электросамокаты и как сделать улицы снова безопасными для пешеходов

В России заканчивается сезон электросамокатов, останутся они только в южных регионах, где, как правило, не бывает снега. Чтобы весной снова вернуться на улицу и раздражать пешеходов и автомобилистов. Соцопрос аналитического центра «Вебер» показывает: 64% россиян считают, что самокаты угрожают безопасности движения. Примерно 50% негативно относятся к этому виду транспорта.

При этом пока кардинально решать проблему в городах – за редкими исключениями – не хотят. Именно не хотят, поскольку позитивный опыт есть. Смогли это сделать власти Перми, где с момента запрета на хаотичную парковку самокатов резко снизилось число ДТП с ними – по данным ГАИ города, в 7 раз по сравнению с прошлым годом. В прошлом году Пермь находилась на втором месте по числу аварий с СИМ в России. Екатеринбург тогда тоже попал в топ регионов с наибольшим числом ДТП с участием электросамокатов (аналитический материал Научного центра безопасности дорожного движения МВД России).

Сейчас Перми в этом печальном рейтинге нет, а Екатеринбург – есть. По данным председателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Игоря Ощепкова, в 2023 году зарегистрировано 187 ДТП с участием СИМ, два человека погибли, а в 2024-м – 151 ДТП, один человек погиб.

По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, в большей части – 66,3% ДТП – виновны пользователи кикшеринговых сервисов. Владельцы собственных самокатов гораздо реже становятся участниками аварий (33,4%).

При этом компании, которые сдают в аренду электросамокаты, не считают, что должны нести ответственность за своих пользователей, которые не соблюдают правила и становятся угрозой для окружающих. Вот, например, что они отвечают, когда им предлагают ввести подобие ОСАГО для самокатчиков. «У нас реализован механизм, который предполагает страховку как самого пользователя, так и третьих лиц от какого-либо ущерба. У нас техподдержка сориентирует после совершения инцидента, в какую страховую компанию обратиться и порядок действия для компенсации соответственно также имеется», – ответил на вопрос «Нового Дня» специалист по взаимодействию с органами власти по УрФО Whoosh Павел Трусников.

Между тем, в прошлом году тот же сервис оспаривал решение суда в Омске, который обязал компанию выплатить 350 тысяч морального ущерба семье ребенка, сбитого самокатчиком. Сервис пытался опротестовать решение, считая недоказанным факт наезда электросамоката именно этого бренда.

Действительно, в подобных ситуациях бремя доказывания часто ложится на пострадавшего или его представителей. В беседе с «Новым Днем» заместитель директора по работе с государственными органами «Яндекс Go» Полина Бессмертная, например, вообще не смогла вспомнить самый резонансный случай этого года в Екатеринбурге – когда два подростка на самокате сбили пенсионерку из Санкт-Петербурга. Пожилая женщина попала в больницу с тяжелыми травмами, а в ситуацию пришлось вмешиваться лично мэру Алексею Орлову и министру здравоохранения Андрею Карлову. Узнать, выплатил ли страховку пострадавшей пенсионерке сервис, не удалось. «Если Госавтоинспекция будет контролировать кикшеринг, если появятся для этого возможности… мы тоже работаем с коллегами, обсуждаем. Наверное, сейчас нет ресурсов, это все не так просто, новый вид транспорта и так далее, но нужно только двигаться в этом направлении, – заявила Бессмертная «Новому Дню», уточнив, что сервис повышает внутренние штрафы и отключает пользователей-нарушителей загодя. – Мы обладаем технологической возможностью определять – отчасти, не всегда, не на 100%, но тем не менее, – что аккаунт используется ребенком, с точки зрения какой-то аналитики его предыдущих сценариев, покупок, заказов и так далее. И это называется проактивное отключение. То есть не потому, что они нарушили, и мы поймали, или кто-то поймал и сфотографировал, а просто по умолчанию до нарушения мы знаем, что это ребенок, не получаем подтверждения, что это взрослый, запрашивая информацию, и отключаем».

Директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти «МТС Юрент» Максим Мухтабаров пояснил, что «смотрит чуть иначе» на ОСАГО. «Взять на себя ответственность за то, что один человек сбил другого человека... Страховка – это хорошо, это то, чем нужно помочь пострадавшему. Мы над этим работаем. Но не менее важно, наверное, этого нарушителя привлечь к ответственности. Это вопрос того, как быстро его можно будет установить и определить степень его вины в данной ситуации. Потому что далеко не везде аварийность по вине пользователя. А во всем остальном есть правоохранительные органы. Мы с ними стараемся работать максимально оперативно», – отметил он.

«Адвокаты» кикшеринга тоже не в восторге от подобия ОСАГО, что предлагают общественники в качестве защитной меры. «Есть же такой пример управленческих решений, когда в индийской деревне стали платить за убитых змей, чтобы минимизировать их количество. Тогда крестьяне стали их разводить. С одной стороны, вроде бы вот это очевидная мысль об ОСАГО именно в части операторов средств индивидуальной мобильности, но ведь совершенно ясно, что это приведет к снижению ответственности людей, которые управляют самокатами. Если не мне за это платить, если компания-оператор заплатит, ну, опять же, все равно как на автопроизводителя положить ответственность за дорожно-транспортное происшествие, тогда водитель всегда будет чувствовать безответственно, и количество ДТП увеличится», – заявил в ответ на вопрос «Нового Дня» об ответственности доступных сервисов кикшеринга бывший вице-мэр Перми, а ныне замдиректора «МосжилНИИпроекта» Виктор Агеев.

Сравнение с автомобилями, конечно, едва ли можно считать корректным – даже каршеринговые сервисы проводят жесткую проверку пользователей, включая чекинг водительского удостоверения и статистику по правонарушениям. Невозможно сесть и поехать за рулем автомобиля, имея только симку и пару сотен рублей на балансе карты. К тому же идентифицировать нарушителя за рулем машины, как правило, гораздо легче. Отсутствие неотвратимости наказания, помноженное на незнание ПДД и легкодоступность кикшеринговых самокатов, и рождает проблемы. «Наиболее действенная мера профилактики подобных происшествий – это верификация личности пользователя средством индивидуальной мобильности. На сегодня большая часть водителей СИМ – несовершеннолетние, и с введением верификации мы прогнозируем отток значительной части пользователей самокатами и, соответственно, снижение количества ДТП с участием этого вида транспорта», – пояснил начальник отделения ДПС Госавтоинспекции Екатеринбурга Антон Попов.

Действительно, например, введение идентификации через «Госуслуги» может вызвать отток пользователей младше 18 лет и, соответственно, снизить аварийность. Однако, как считают эксперты, это невыгодно кикшеринговым сервисам. «В этом году порядка 50 ДТП с самокатами остались бесфигурантными, потому что способ идентификации и авторизации в кикшеринге привязан к сим-картам, а это ненадежно. Помимо того, что симку просто можно купить на вокзале, чем часто и пользуются подростки, можно также брать одноразовые сим-карты, рассчитанные на одну СМС, чего достаточно для регистрации. И никто из кикшеринговых сервисов за этим не следит, потому что иначе это вызовет отток пользователей – а это впрямую бьет по их прибыли», – сказал в беседе с «Новым Днем» депутат свердловского заксобрания Алексей Свалов.

Действительно, пока что представители кикшерингов наиболее активно обсуждают не ужесточение контроля за пользователями, а увеличение регистрационных номерных знаков на самокатах. То есть не профилактику нарушений, а фиксацию уже случившихся аварийных ситуаций. Но даже этот вопрос решается крайне медленно. «В Москве в этом году со всеми операторами вместе с московским Дептрансом мы тестировали размещение номеров. Мы пока не придумали [каким будет окончательный вариант], будем думать об этом еще в сезоне все вместе, какие номера должны быть, чтобы они не ломались и не пропадали», – сказала Полина Бессмертная, представитель «Яндекс Go».

«Мы навскидку порядка 8-9 форматов номеров протестировали за 2024 год с разной степенью эффективности. Нам нужно было найти золотую середину, чтобы не идти с сырыми решениями в другие города. Сейчас в целом все три оператора со своими предложениями вышли в департамент транспорта Москвы, чтобы прийти к единому формату, чтобы это не было как лебедь, рак и щука, один с наклейкой, другой с воздушным шариком, и в 2025 году можно будет этой практикой делиться с другими городами, но мы здесь ждем еще и параллельно позиции законодателя», – добавил Мухтабаров из «МТС Юрент».

Обмениваться базами нарушителей, чтобы устроить им бан во всех сервисах, кикшеринги тоже не готовы. «У нас блокировок в этом году достаточно большое количество по Екатеринбургу, да и не жалко, если честно, с такими нарушителями и не хочется работать. Нас не было в городе [в сезоне-2023], нельзя было отличить нарушителя от не нарушителя. Единая база с другими операторами была бы хорошим инструментом, но есть антимонопольное законодательство, мы его соблюдаем. Сейчас на федеральном уровне поступала инициатива о создании реестра по учету СИМ для того, чтобы собирать всю эту базу данных и таким образом анализировать», – добавил Максим Мухтабаров.

Впрочем, даже введение всех подобных мер не решит проблему коренным образом, уверены сторонники безопасного движения. «Те соглашения, которые подписал Екатеринбург с кикшерингами, по сути, ничем не регламентируются. Отчетности нет, все остается на усмотрение и добрую волю самих кикшерингов. Этот подход должен быть в принципе изменен. Должны быть внесены изменения в правила благоустройства, должна работать эвакуация, должны быть крупные номера, должен быть аналог ОСАГО по принципу «один самокат – один страховой полис», должна быть верификация через «Госуслуги». Тогда это будет безопасно», – подытожил депутат Свалов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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