В Нижнем Тагиле 12 школьников отравились обедом в столовой

В школе №87 в Нижнем Тагиле произошло массовое отравление учеников. Как минимум 12 детей после обеда в столовой пожаловались на ухудшение самочувствия – у них наблюдалось недомогание и рвота. Школьникам потребовалась медицинская помощь, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Сейчас проверкой школы занимаются специалисты Роспотребнадзора. Прокуратура даст оценку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания в образовательном учреждении.

Следственный комитет также проводит проверку на признаки преступления по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

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