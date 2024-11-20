Детей в нижнетагильской школе заразил сотрудник пищеблока

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту массового отравления детей в школе 87 в Нижнем Тагиле.

Как уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора, инцидент произошёл ещё 13 ноября. В больницу обратились 9 учеников с симптомами острой кишечной инфекции (по информации СК, их было 12). Один из них был госпитализирован, остальным оказали амбулаторную помощь. У всех заболевших детей был выявлен норовирус 2 типа. Источником инфекции оказался сотрудник пищеблока.

В адрес школы и организатора питания учеников (ИП Седышева В.И.) были выданы предписания. По данным Роспотребнадзора, с 14 по 18 ноября школа находилась на карантине. На этой неделе занятия возобновились.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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