Лётный отряд требует от уральского авиазавода 500 млн рублей

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), резидент ОЭЗ «Титановая долина», стал ответчиком на судебном процессе в Арбитражном суде Москвы.

Иск в отношении УЗГА подала государственная авиакомпания «224-й летный отряд». Она требует с предприятия 550,8 миллиона рублей. Заявление было подано 11 ноября. Заседание по делу пройдет 10 января 2025 года. Суть требования перевозчика к уральскому заводу не сообщается, пишет «Уралинформбюро». В конце 2022 года перевозчик уже пытался взыскать с завода 1,3 миллиарда рублей, в итоге иск был возвращен истцу.



Как уже сообщал «Новый День», Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) производит воздушные суда для региональных перевозок. Например, в ноябре 2022 года завод подписал предварительный договор на поставку пяти самолетов «Байкал» в Нарьян-Марский объединенный авиаотряд, который перевозит пассажиров, почту и грузы в Ненецком автономном округе. Поставить самолеты планируется в 2026-2030 годах.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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