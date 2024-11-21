В уральском ТЦ случилась поножовщина со стрельбой

Прокуратура Каменска-Уральского взяла на контроль проверку по факту стрельбы в торговом центре.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, сегодня около 14:00 на пульт оперативных служб поступило сообщение о стрельбе в торговом центре по ул. Суворова. У двух молодых мужчин на почве личных неприязненных отношений возник словесный конфликт. После чего один из них достал нож и нанес второму удар в область живота. В свою очередь, другой мужчина выстрелил в оппонента из травматического оружия и тоже ранил его.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, проводится доследственная проверка. «Оба участника конфликта доставлены в больницу. В ходе процессуальной проверки выясняются все обстоятельства, принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, выяснению степени тяжести вреда, причинённого здоровью обоих мужчин», – рассказал Шульга.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, личности участников инцидента установлены. Это два местных жителя, 1977 и 1981 г.р.

Отметим, сегодня в Каменске-Уральском с рабочим визитом находится полпред президента на Урале Артем Жога.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube