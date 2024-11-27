Арестован участник вооруженной драки в ТЦ Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском по ходатайству следователя заключен под стражу до 20 января 2025 года участник вооруженного конфликта в торговом центре.

Как сообщили в СУ СКР, подозреваемому предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство». Вину фигурант признал частично.

Как уже писал «Новый День», днем 21 ноября в торговом центре по улице Суворова в Каменске-Уральском подозреваемый напал с ножом на мужчину, ранив его несколько раз в руки и тело. В ответ потерпевший несколько раз выстрелил в обидчика из травматического оружия. Оба пострадавших доставлены в больницу.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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