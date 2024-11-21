«Автомобилист» впервые за семь лет проиграл домашний матч «Куньлуню»

ХК «Автомобилист» уступил китайскому клубу «Куньлунь Ред Стар» в домашнем матче в Екатеринбурге. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Для выявления победителя понадобилась серия буллитов.

«Куньлунь» открыл счет на 17-й минуте, подловив екатеринбуржцев на контратаке. Джейден Хэлбгевакс и Спенсер Фу вдвоем выкатились в зону «Автомобилиста», разыграли шайбу и Фу точным броском отправил снаряд в сетку ворот над плечом вратаря Владимира Галкина. «Автомобилист» безуспешно пытался отыграться весь второй период. Уральская команда нанесла 40 бросков, половина из которых летела в створ ворот «Куньлуня», но вратарь Кайл Кейзер был непробиваем. Лишь за 2,5 минуты до окончания основного времени «Автомобилист» отыгрался – Стефан да Коста на пятаке получил филигранный пас от Ника Меркли и поразил китайские ворота. Счет стал 1:1. В концовке матча хозяева получили большинство, но не смогли им распорядиться. В овертайме команды обменялись опасными атаками, но это не привело к результату. Последовавшая затем буллитная серия и вовсе затянулась – соперникам понадобилось по восемь попыток, чтобы выявить сильнейшего в матче. Победный бросок остался за Лукасом Локхартом, и «Куньлунь» впервые с сентября 2017-го года уезжает из Екатеринбурга с хорошим настроением.

«Одинаковые игры были что с «Нефтехимиком», что сегодня с «Куньлунем». Пропускаем первыми, дальше доминировали по ходу игры, много бросков, моментов. Вратарь соперника сыграл здорово. Реализация пока хромает, а так парни старались сравнять счет, здорово, что сравняли. Надо добавлять, есть в составе парни, от которых ждешь большего. Почему не удается реализовывать моменты? Хорошо играл вратарь. Соперник где-то более плотно стал играть, не хватило в овертайме одного точного броска в большинстве. Вратарь был открыт, возможно, из-за этого не забили. Шансов было очень много, нужен какой-то взрыв, бросок взрывной должен быть, не в пузо. Разбирали Кейзера, просили бросать верхом, но не смогли переиграть», – поделился впечатлениями от игры главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Следующий матч екатеринбургский клуб сыграет в Минске против местного «Динамо», а на домашнюю арену вернется 28 ноября, чтобы встретиться с омским «Авангардом».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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