«НАТО получает зеркальный ответ», – политологи об обращении Путина и «Орешнике»

Выступление президента России Владимира Путина, в котором он заявил об ударе по заводу в Днепропетровске новой ракетой «Орешник», позволяет экспертам предположить, как будет дальше действовать Россия; политологи уже сделали первые выводы.

Павел Данилин в своем телеграм-канале «Что-то знаю»пишет: «Важнейшее обращение Путина в прямом эфире.Конфликт приобрел глобальный характер, и ответ всегда будет. Также анонсировано изменение в формате нанесения ударов по Украине. И дан намек на то, что страны, которые это все сделали, будут иметь последствия.

Не стоит ждать завтра удара по Лондону или по базе Рамштайн. Этого не будет. По крайней мере, в ближайшее время. По Украине удары будут наноситься жесткие, в зависимости от того, что будет происходить в связи с атаками дронами и ракетами по нашей земле».

Политтехнолог Илья Ананьев в канале «Спросите у Ананьева» отмечает, что название новой ракеты раньше нигде публично не звучало: «Орешник» никогда не произносился Владимиром Путиным в риторике ВПК в его политических программных выступлениях, Посланиях Федеральному собранию последних лет. Судя по всему, это была сверхсекретная разработка российских оборонщиков, о которой не знали ни западные, ни российские военные эксперты».

Политтехнолог Александр Ханин, комментируя выступление Путина, в очередной раз напомнил, что каждое новое предложение президента России «западным партнерам» – «хуже предыдущего, но лучше следующего», и об этом не следует забывать.

Политический обозреватель Андрей Перла («Умный еврей при губернаторе») резюмирует: «Ладно, все что надо было сказать, уже сказано. Война идёт за само существование России. И мир, в котором не будет России, не имеет права на существование. Так что – НАТО получает зеркальный ответ».

Как уже сообщал «Новый День», накануне вечером президент РФ Владимир Путин подтвердил нанесение удара по военному заводу в Днепропетровске новейшей ракетой средней дальности «Орешник». По его словам, Вооруженные силы РФ готовы наносить подобные удары по военным объектам не только на Украине. Россия считает себя вправе применять оружие против военных объектов стран, которые применяют свое оружие против российских объектов, подчеркнул Путин. При этом президент обратил внимание, что этот вид ракет не способны нейтрализовать западные системы противоракетной обороны.

Москва, Евгения Вирачева

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