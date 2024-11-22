После поножовщины со стрельбой в каменском ТЦ возбудили уголовное дело

В Каменске-Уральском возбуждено уголовное дело после драки с использованием оружия в торговом центре. Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, дело возбудили по статье «Покушение на убийство».

Напомним, днем 21 ноября в торговом центре по улице Суворова в Каменске-Уральском подозреваемый напал на другого мужчину с ножом, ранив его несколько раз в руки и тело. В ответ потерпевший несколько раз выстрелил в обидчика из травматического оружия. Оба пострадавших доставлены в больницу.

«В ходе расследования выясняются все обстоятельства. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы. По итогам следствия действиям обоих участников конфликта будет дана соответствующая правовая оценка», – сообщили в СУ СКР.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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