Ко второму чтению бюджета расходы увеличились на 8 млрд рублей

В Свердловской области завершилась работа временной согласительной комиссии по проекту бюджета 2025 года.

Как сообщает ДИП со ссылкой на министра финансов области Александра Старкова, комиссия проанализировала более 200 предложений и замечаний, после чего в расходных статьях было дополнительно учтено более 8 миллиардов рублей. Речь идет о расходных полномочиях муниципальных образований, государственных программах, финансировании системных вопросов.

«Федеральная поддержка ко второму чтению законопроекта об областном бюджете на 2025 год значительно увеличилась и составила 38,1 миллиард рублей. Во многом это заслуга наших министерств и ведомств, которые по поручению главы региона проводят работу по привлечению федеральных средств. Все это в следующем году даст возможность региону увеличить расходы на здравоохранение, образование, дорожное хозяйство, модернизацию объектов ЖКХ, создание комфортной городской среды», – рассказал Александр Старков.

Законопроект об областном бюджете на 2025 год и плановый период будет рассмотрен Законодательным собранием во втором чтении 3 декабря.

Как уже сообщал «Новый День», в первом чтении параметры бюджета на следующий год были следующими: доходы планировались в объеме 446,8 миллиарда рублей (причем собственные доходы составят 440,4 миллиарда рублей), расходы – 490,8 миллиардов рублей. Дефицит впервые достигнет 44 миллиардов рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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